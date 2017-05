1-0 al Frosinone, Carpi in finale

ROMA, 29 MAG - Impresa del Carpi che accede alla finale dei playoff per la promozione in serie A. La formazione di Castori ha battuto 1-0 il Frosinone nel ritorno della semifinale giocata questa sera al Matusa dopo che la gara di andata era terminata 0-0. A decidere l'incontro una rete di Letizia al 40' della ripresa con il Carpi in nove per le espulsioni di Struna e Gagliolo.