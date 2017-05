'Aereo Juve deve cadere', stop programma

BOLOGNA, 29 MAG - "Questi riescono a rubare anche le partite che non contano. Io spero che venga giù l'aereo che li porta a giocare la Coppa dei Campioni". La frase, riferita alla Juventus, è stata pronunciata sabato sera da un ascoltatore di Radio International durante una puntata della trasmissione sportiva 'Made in Bo', al termine dell'anticipo dell'ultima di campionato Bologna-Juve vinto dai bianconeri al 94'. Il giornalista Leo Vicari in studio si è immediatamente dissociato, ma il conduttore-tifoso, conosciuto come 'Il Tosco', ha invece risposto all'ospite: "Vai avanti, io penso che la tua non sia per nulla 'ipocrisia'. Fa benissimo, io voglio la morte di tutti gli juventini. Sei la mia voce". Il dialogo, con l'audio diffuso in rete su vari siti, ha scatenato una bufera sui social network e oggi, fanno sapere fonti dell'emittente, la trasmissione è stata sospesa.