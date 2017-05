Totti, non so dove ma continuo

ROMA, 29 MAG - "Continuo, non so dove, ma continuo". Spunta sul web un video inedito di Francesco Totti, che alla festa con gli amici e i parenti più stretti, dopo l'addio in lacrime all'Olimpico, rilancia. L'ormai ex capitano giallorosso, prima di tagliare la torta, pare scherzare: "La lettera mica è finita - dice - manca un punto, prosegue dicendo che continuo". Il tono è ancora scherzoso: poi però Totti pare farsi serio e aggiunge: "Continuo, continuo: non so dove ma continuo".