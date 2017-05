Totti,parla ragazzo che ha preso pallone

ROMA, 29 MAG - "E' stata un'emozione unica, quando l'ho visto arrivare verso di me ero incredulo". È raggiante Thomas Lintozzi, il tifoso della Roma che è riuscito a prendere l'ultimo pallone tirato da Francesco Totti all'Olimpico. Sulla sfera il capitano della Roma ha scritto "mi mancherai" e lo ha autografato. "Questo pallone e' un simbolo per me e per tutta Roma, lo tramanderò di generazione in generazione", ha assicurato Thomas. "Sono un tifoso da sempre, abbonato ogni anno in curva, la Roma è parte fondamentale della mia vita", ha aggiunto Lintozzi per spiegare quanto è stato importante Totti per lui. "Lo metto in banca", ha concluso rispondendo all'Ansa.