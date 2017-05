Tronchetti, Spalletti giusto per l'Inter

MILANO, 29 MAG - Spalletti e' l'uomo giusto per l'Inter a patto che ci sia uno spogliatoio umile e compatto. Ne e' convinto l'ad di Pirelli Marco Tronchetti Provera, intervenuto a 'La politica nel pallone' di Gr Parlamento: "Ho visto tanti allenatori, alcuni hanno sorpreso altri hanno deluso. Spalletti ama il buon calcio fa giocare bene le sue squadre e mi auguro che sia la persona giusta per l'Inter. E' fra i grandi allenatori ma dobbiamo vedere se il club costruirà uno spogliatoio, cosa che fino ad oggi non e' stato in grado di fare". Poi l'ad di Pirelli spiega la sua ricetta per colmare il gap con la Juventus: "Bisogna lavorare seriamente, avere un nucleo all'interno dello spogliatoio che con passione e umiltà voglia ripartire per il successo. Nel calcio ma come in tutti gli sport, la serietà e la forza psicologica hanno un valore determinante. Il ruolo dell'allenatore e della società è dare questa solidità che all'Inter è mancata...". Tronchetti Provera non fa nomi per il mercato ma ha fiducia nel lavoro di Suning.