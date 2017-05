Calcio: Cagliari, Crosta firma contratto

CAGLIARI, 29 MAY - Il primo portiere del Cagliari al Sant'Elia è stato Enrico Albertosi. L'ultimo, Luca Crosta, classe 1998, baby portiere, eroe di Cagliari-Milan. Per lui, forse anche grazie alla ottima prestazione all'esordio in A con rigore parato a Bacca, è arrivato oggi il primo contratto da professionista: sarà rossoblù sino al 2019. Crosta è cresciuto nelle giovanili del Milan. Nel suo curriculum quattro presenze nella Nazionale Under 15, due con l'U16. Era compagno di squadra di Donnarumma, il secondo di Buffon in Nazionale. Il giovane portiere è arrivato Sardegna la scorsa estate e, dopo il ritiro con la prima squadra, si è unito alla Primavera: quest'anno ha totalizzato 13 presenze, più due alla Viareggio Cup. Seguito dal preparatore dei portieri del Settore giovanile rossoblù, Antonello Brambilla, nel frattempo si allenava anche con i più "grandi", Storari, Rafael, Colombo e Gabriel, applicando i preziosi suggerimenti del preparatore dei portieri David Dei.