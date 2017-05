Champions, Juve allenamento open

TORINO, 29 MAG - Juventus in campo allo 'Stadium' per l'allenamento aperto alla stampa, a cinque giorni dalla finale Champions a Cardiff. Alla seduta, in un pomeriggio molto caldo e afoso, assiste un centinaio di giornalisti accreditati da tutta Europa e numerose troupe tv. A bordo campo sono presenti l'ad Beppe Marotta e il vicepresidente Pavel Nedved.