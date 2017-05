Primavera, presentata fase finale

BOLOGNA, 29 MAG - Saranno Juventus-Sampdoria, Fiorentina-Atalanta, Inter-Chievo e Roma-Lazio le sfide dei quarti della fase finale del campionato primavera 2016/2017 in programma dal 4 all'11 giugno tra gli stadi di Sassuolo, Carpi e Reggio Emilia. Così i sorteggi che si sono svolti questa mattina a Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, che per il secondo anno ospiterà l'atto conclusivo del principale campionato giovanile. Si partirà con la sfida tra Juve e Samp il 4 giugno alle 15.30 mentre la finale è in programma l'11 giugno alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La fase finale del campionato vedrà l'esordio in gare ufficiali della Var.