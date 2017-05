Caldara, io alla Juve? Solo tra un anno

FIRENZE, 29 MAG - "Alla Juve sì ma solo tra un anno". Mattia Caldara lo ha ribadito oggi a Coverciano dove sta partecipando al quarto stage azzurro organizzato dal ct Ventura. "Ho già sottoscritto un contratto coi bianconeri - ha spiegato il difensore dell'Atalanta - ma sono già d'accordo che resterò un altro anno a Bergamo per migliorarmi ed essere più pronto per la Juve". Meno chiaro il futuro di Andrea Conti, pure lui consacratosi con Gasperini: "Sarei felice di restare, l'Atalanta è una famiglia però mi farebbe piacere anche fare un'esperienza in una grande. Vedremo cosa dirà il mercato".