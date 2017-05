Allegri, giocate 8 finali via negatività

TORINO, 29 MAG - "Quando arrivai alla Juve c'era un alone negatività che faceva paura (sulla Champions, ndr), anche ora sento dire che ha perso sei finali. Ma la Juve ne giocate otto, di finali, e arrivarci non è facile, è una cosa straordinaria. Poi, se si vince, siamo tutti più felici, ma l'importante è essere a quell'evento, di Champions ce n'è una sola, come di Super Bowl". Cos' Massimiliano Allegri. "La Juve è al posto giusto nel momento giusto, tutta quest'ansia e negatività mi dà un fastidio..., è una roba brutta", aggiunge il tecnico bianconero.