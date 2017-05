Juve: Allegri,con Zidane equilibrio Real

TORINO, 29 MAG - "Il Real è cresciuto molto nella seconda parte della stagione, complimenti a Zidane, ha dato alla squadra un equilibrio importante. E nella sua ancor breve carriera da tecnico ha vinto la Champions al primo anno, la Liga al secondo ed è tornato in finale di Champions, non è da tutti. Gestire una grande squadra non è facile come sembra dall'esterno, non c'è solo l'aspetto tattico, ma tante sfaccettature che fanno sì che una stagione possa andare da una parte o dall'altra". Così Massimiliano Allegri che indica in Casemiro il giocatore chiave nei blancos: "Forse ha meno qualità dei campioni ma è quello che dà equilibrio al Real".