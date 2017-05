Hart, sarò per sempre tifoso del Toro

TORINO, 29 MAG - "Grazie Torino, sono orgoglioso di aver giocato per la tua Grande Squadra". Il portiere del Manchester City e dell'Inghilterra, saluta così la squadra con cui ieri ha concluso la stagione. Da tempo i granata hanno annunciato che non riscatteranno il numero uno, perché la valutazione del suo cartellino - 15 milioni di euro la richiesta del Manchester - è ritenuta eccessiva. "Non dimenticherò mai il modo in cui avete accolto me e la mia famiglia", aggiunge su Instagram Hart, diventato subito beniamino dei tifosi granata nonostante qualche errore di troppo. "Sarò un tifoso del Torino per sempre, per il resto dei miei giorni - sottolinea -. Ho incontrato tante persone veramente speciali e questa è stata una delle più splendide esperienze della mia vita. Per adesso è solo un arrivederci, perché tornerò per vedervi ed incontrarvi tutti. Vi auguro una estate eccezionale, mi mancherete!", conclude Hart con quel "#kaammoonnnn" che quest'anno è stato il suo grido di battaglia.