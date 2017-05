Allegri, ottimisti sì ma Real favorito

TORINO, 29 MAG - "L'ottimismo ci deve essere, ma non mi sembra giusto dire che la Juventus è la favorita. Il Real ha fatto tre finali in quattro anni, ne ha vinte due in tre anni: loro sicuramente sono i favoriti". Così Massimiliano Allegri. "I ragazzi quest'anno sono stati fantastici, ora c'è da fare l'ultimo sforzo, noi dovremo avere più motivazione del Real", ha detto il tecnico della Juventus durante il media day. Allegri ha chiesto poi chiedendo ai giornalisti un minuto di silenzio per le vittime dell'Heysel, di cui oggi ricorre il 32/o anniversario "Nel 1985 perdevano la vita 39 persone; una serata che doveva essere di sport, di calcio e di festa si trasformò in tragedia". "Voglio dedicare un pensiero alle famiglie", ha spiegato il tecnico bianconero.