Totti, l'omaggio di Lotti

FIRENZE, 29 MAG - "E' stato emozionante ieri quello che si è visto a Roma perché dimostra come nel calcio le belle storie ancora esistono, Totti è una di queste. Ha onorato la sua maglia, per l'ultima volta, in una partita vera, perché non ci dimentichiamo che anche per questo ieri poteva sembrare una passerella dove la Roma doveva vincere tranquillamente, ed invece si è sudato, Totti ha fatto una grandissima partita". Lo ha detto il ministro per lo Sport Luca Lotti, parlando con i giornalisti a Firenze. "Insomma - ha aggiunto - la grandezza del calcio, passione, amore, tutto ciò che troppe volte viene non descritto ma che ancora in realtà è un pezzo di verità nel calcio è stato bello vederlo e viverlo ieri insieme a Francesco Totti".