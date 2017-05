Montella, rinnovo? Nessun problema

SANTA MARGHERITA DI PULA (CAGLIARI), 29 MAG - "C'è fiducia reciproca, nessun problema". Vincenzo Montella chiarisce di non essere preoccupato per non aver ancora firmato il prolungamento del contratto col Milan, in scadenza nel 2018. "Quando arriverà il rinnovo? Non lo so, ho un contratto in essere e lavorerò anche in vacanza, magari meno - ha sorriso l'allenatore rossonero che con l'ad Marco Fassone è al workshop del Milan con gli sponsor, ospitato dal Forte Village di Santa Margherita di Pula - Sono a disposizione della società, rispetto i suoi tempi e desideri". Con i dirigenti Montella sta pianificando il mercato che potrebbe portare un paio di top player. "La società conosce i miei desideri e deve prendere le decisioni: io posso dare degli indirizzi, poi certe scelte non spettano a me, non voglio nemmeno questa responsabilità, voglio fare l'allenatore", ha detto aggiungendo con una battuta: "Chiederò agli sponsor di aumentare le loro quote, così magari si riesce a prendere anche un terzo top player...".