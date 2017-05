Stadio Roma, ok Campidoglio entro 15/6

ROMA, 29 MAG - "La delibera sullo stadio della Roma arriverà in giunta subito dopo il ponte del 2 giugno, per andare in Aula nella settimana tra il 12 e il 18 giugno. La nostra deadline per l'ok è il 15 giugno. Siamo soddisfatti del lavoro fatto che sarà illustrato ai capigruppo di opposizione già questa settimana dall'assessore Montuori". Lo dice interpellato dall'ANSA il presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito. La delibera attesterà l'utilità pubblica del progetto rinnovato che prevede il taglio del 50% delle cubature.