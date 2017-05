Malagò, Totti ultima bandiera calcio

ROMA, 29 MAG - "Totti è l'ultima bandiera del calcio: 25 anni di carriera senza una macchia". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, all'indomani dell'addio alla Roma di Francesco Totti. Il numero uno dello sport italiano ha parlato in occasione di un evento avvenuto stamane allo stadio Olimpico, sul futuro della bandiera giallorossa, ha quindi aggiunto: "Non ho ancora capito cosa farà - ha spiegato Malagò - ma penso che la serata di ieri lo abbia aiutato a schiarirsi le idee. Lui può fare veramente tutto e ieri l'ha dimostrato. Se può fare il presidente del Coni? Anche, ha i requisiti per candidarsi come campione del mondo. Gli auguro di uscire fuori dalle paure e di essere una persona felice e serena come merita".