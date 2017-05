Boniek 'consiglio a Totti andare in Usa'

ROMA, 29 MAG - ''Purtroppo il tempo passa per tutti, spero che nella sua nuova vita trovi grandi soddisfazioni''. Parola di Zibì Boniek sull'addio di Francesco Totti alla Roma ai microfoni di Radio Anch'io lo sport: ''non credo che abbia difficoltà di stare in un mondo nuovo, io gli avrei consigliato di andare due anni in America a imparare l'inglese e poi tornare. Ieri è stato toccante, se la Roma non avesse segnato all'ultimo minuto l'atmosfera sarebbe stata più triste''. Poi Boniek parla della gestione dell'ultimo anno di Totti da parte dell'allenatore della Roma: ''Spalletti ha il dovere e diritto di portare la nave al traguardo anche se ha penalizzato Totti nel finale di campionato. Certo a Milano sul 3-1 doveva farlo entrare, ma non era facile gestire il tramonto di Francesco. Mi dispiace che Spalletti vada via e gli faccio un 'in bocca al lupo' ''. Di Francesco è l'allenatore giusto per la Roma? ''Andrà bene - sostiene l'ex giocatore polacco - se avrà intorno le persone giuste intorno''