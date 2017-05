L'Equipe: "Veni, vici, Totti'

PARIGI, 29 MAG - "Veni, vici, Totti": L'Equipe dedica due pagine all'addio del capitano della Roma, con una grande foto del suo pianto davanti allo stadio Olimpico. "In un ambiente eccezionale e carico d'emozione - scrive il quotidiano francese - i romani hanno curato l'uscita del loro idolo, in lacrime alla fine della sua ultima partita". "Il cuore batteva troppo forte da troppo tempo e nessuno - scrive ancora il giornale - ha avuto la forza di trattenere le lacrime che spuntavano all'angolo degli occhi, mentre il sole al tramonto invadeva lo stadio Olimpico di Roma con una luce superba e mentre Francesco Totti, scosso dall'emozione, partiva per il suo giro d'onore sulla pista d'atletica".