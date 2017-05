In Tunisia prima Coppa Mondo Leggende

TUNISI, 29 MAG - La Tunisia ospiterà dal primo al 5 dicembre prossimo, la prima edizione della Coppa del Mondo delle Leggende del calcio. Un torneo con 8 o 12 squadre nazionali, composte da vecchie glorie internazionali del calcio che si affronteranno in diverse partite da 60 minuti di durata, a Tunisi (Radès), Sousse e Monastir. Si tratta di un'iniziativa sostenuta dalla Fifa, dal ministero tunisino dello Sport e dalla Federazione calcio tunisina (Ftf). Lo ha annunciato a Tunisi il comitato organizzativo della manifestazione in una conferenza stampa che ha visto la presenza di star planetarie del calcio come Sonny Anderson, Marcel Dessailly, Michel Salgado e Gianluca Zambrotta. Il ministro dello Sport tunisino, Majdouline Cherni, ha dichiarato che la Coppa del Mondo delle Leggende del calcio "porterà al mondo messaggi di amicizia e di fraternità da parte della Tunisia, terra di tolleranza e pace". Altre conferenze di presentazione della manifestazione avranno luogo prossimamente a Parigi e Londra.