Fassone,Donnarumma? 'C'è speranza resti'

ROMA, 29 MAG - ''Il ritorno in Europa League è un passaggio fondamentale per tornare a grandi livelli e nel calcio che conta il prima possibile''. L'amministratore delegato del nuovo Milan 'cinese', Marco Fassone, fa un bilancio alla fine del campionato guardando all'immediato futuro del club rossonero e al calcio mercato, in particolare per quanto riguarda il portiere Donnarumma: ''c'e' la speranza di trattenerlo, il desiderio nostro è di trattenerlo e siamo disponibili a fare ogni sforzo, dai suoi occhi trapela la volontà di restare. Ma se andasse via stiamo già pensando ad un piano B''. E il possibile arrivo di Morata? ''Per il resto tra poco vedrete i nomi nuovi. Ci stanno mettendo a disposizione un budget importante, ma dobbiamo cercare di spenderlo bene. E' possibile che uno o due giocatori di quel livello possano arrivare. Per la difesa prenderemo due giocatori nuovi''. Parlando del campionato Fassone: ''Juve Napoli e Roma sono lontane attualmente, ma ho trovato una super macchina pronta che va rimessa in corsa''.