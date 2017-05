Cagliari: Rastelli, sognavo finale così

CAGLIARI, 28 MAG - "Sfatati tutti i tabù, una migliore sceneggiatura non poteva esserci: con una squadra imbottita di ragazzini abbiamo vinto meritatamente. Sognavo una giornata così: la migliore di questa stagione". Parole di Massimo Rastelli, allenatore del Cagliari. Il futuro? "Ne parlo domani - ha detto - con il nuovo direttore sportivo". Un ricordo di questa stagione? "Penso la prestazione di oggi e gli applausi dello stadio". Supercontento anche Luca Crosta, classe 1998: rigore parato all'esordio in A. "Ho saputo ieri notte di dover giocare - ha spiegato - ho dormito poco". Con Bacca dal dischetto quasi un gioco psicologico: Crosta l'aveva studiato, ma poi ha deciso di fidarsi dell'istinto all'ultimo momento: "Contento per l'abbraccio dei compagni e per il sostegno del pubblico".