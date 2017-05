Totti: Sibilia, Francesco campione

ROMA, 28 MAG - "Entrare allo stadio Olimpico e vedere migliaia di bambini con la maglia di Francesco Totti, un'emozione unica. Nel giorno in cui saluta la squadra di una vita, il ricordo va alle centinaia di partite giocate con la Roma e a quelle disputate con la Nazionale italiana, dalle giovanili alla maggiore. Due maglie e un unico sogno realizzato, quello di diventare un campione". Così all'Ansa il vice presidente vicario della Figc e presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, presente allo stadio Olimpico come rappresentante della Federcalcio all'ultima partita con la Roma di Francesco Totti. "Buona fortuna - conclude Sibilia rivolgendosi al n.10 giallorosso - per tutto quello che la vita ti riserverà".