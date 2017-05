Milan, Fassone "Donnarumma si decida"

CAGLIARI, 28 MAG - "Negli occhi di Donnarumma mi pare di percepire la voglia di rimanere. Quello che non possiamo fare è aspettare: abbiamo bisogno di dare a Montella la squadra, vogliamo sapere se abbiamo un portiere o un portiere a scadenza". Marco Fassone ribadisce così che il Milan vuole chiarire al più presto il futuro del portiere, che invece starebbe ancora facendo le sue valutazioni sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2018, come ha detto ieri il suo agente, Mino Raiola. "Gigio è per noi un pilastro su cui costruire la squadra del prossimo anno -ha spiegato Fassone. I nostri tempi sono più rapidi di quelli che può avere Raiola. Sono sicuro che troveremo una soluzione. Al momento non c'è nessun incontro in programma". Fassone ha poi smentito l'ipotesi di tenere Donnarumma in tribuna l'anno prossimo, in caso di mancato rinnovo. "Nessuna società potrebbe avere in mente qualcosa del genere. Non vogliamo un portiere con il contratto in scadenza".