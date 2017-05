Inter, ultima per Palacio e Carrizo

MILANO, 28 MAG - "Buena suerte, Rodri e Juan Pablo: l'Inter sarà sempre casa vostra!". Il club nerazzurro, sul proprio sito, saluta Palacio e Carrizo che questa sera contro l'Udinese giocheranno la loro ultima partita con la maglia dell'Inter. I due giocatori sono in scadenza di contratto e dopo cinque stagioni lasceranno Milano. Palacio, ricorda l'Inter, ha segnato 58 reti (39 in Serie A, 6 in Coppa Italia e 13 nelle competizioni europee). "La maglia onorata sempre, durante ogni singolo minuto di gara. Sono tanti i ricordi che ci legano al Trenza - scrive il club -, a cominciare da quel fantastico colpo di tacco che decise il derby del dicembre 2013. Un attaccante dotato di una intelligenza tattica sopra la media, votato al gioco di squadra e al sacrificio, capace persino di indossare i guanti da portiere in difesa dei nostri colori". Belle parole anche per Carrizo di cui viene ricordata l'estrema professionalità: "Un punto di riferimento importante all'interno dello spogliatoio nerazzurro".