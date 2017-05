Il Presidente del Senato saluta Totti

ROMA, 28 MAG - "Quel giorno facevi il portiere per la partita del cuore tra magistrati e cantanti per i 20 anni dalle stragi. Il mondo ha apprezzato la classe dei tuoi goal, delle giocate, dei colpi di genio che solo i grandissimi campioni sanno immaginare. Da amante del calcio e dello sport non posso che ringraziarti (tranne per i goal al mio Palermo!) per quanto di bello hai fatto, indossando sempre la stessa maglia, quella della tua amatissima Roma: una cosa rara, che rende la tua carriera ancora più straordinaria ed emoziona tutti i veri tifosi di calcio. Grazie Capitano, grazie Francesco. In bocca al lupo per il futuro!". Lo scrive su facebook il presidente del Senato Pietro Grasso in occasione dell'ultima partita di Francesco Totti. Il presidente di palazzo Madama posta anche una foto che lo ritrae con il capitano giallorosso in occasione di una partita del cuore.