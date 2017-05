Genoa celebra Totti con maglia speciale

ROMA, 28 MAG - Non solo la Roma, anche il Genoa oggi giocherà con una maglia 'celebrativa' dell'ultima partita in maglia giallorossa di Francesco Totti. In un post diffuso sui social dal club ligure appare infatti la casacca bianca con striscia orizzontale rossoblù e stemma con cui la squadra di Juric scenderà in campo oggi. Ma sul lato destro del petto compare anche la scritta "Il Genoa Cfc saluta Francesco Totti". Sul retro della maglia, sotto al numero, c'è invece l'altra scritta "25 stagioni con una sola maglia, 785 presenze. 307 goal, campione del mondo nel 2006. Francesco Totti nella storia del calcio".