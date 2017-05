Pellegrini,Totti esempio per ogni atleta

NAPOLI, 28 MAG - "Francesco Totti è un esempio per tutti gli sportivi, un giocatore che ha dato tanto alla sua squadra e all'intero mondo del calcio e dello sport". L'ha detto oggi Federica Pellegrini, sollecitata a margine delle gare mattutine del Grand Prix Città di Napoli in corso alla Piscina Scandone. La nuotatrice si è anche sbilanciata sull'eventualità che Totti possa andare all'estero la prossima stagione: "È stato una bandiera della Roma - ha detto Federica Pellegrini -, e non penso che deciderà di giocare fuori, all'estero".