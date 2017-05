Pallotta,spero domani Totti vada al mare

ROMA, 28 MAG - "Il futuro di Francesco? Spero che lunedì faccia come gli altri giocatori che partiranno per andare al mare. Questo è quello che farei io". Così il presidente della Roma, James Pallotta, al suo arrivo nell'albergo del centro cittadino che lo ospiterà nel suo soggiorno nella capitale. Pallotta sarà allo stadio per assistere alla partita contro il Genoa, l'ultima di Totti con la maglia giallorossa.