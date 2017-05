Totti: bandiere e striscioni su palazzi

ROMA, 28 MAG - Bandiere, maglie con il numero 10 e sciarpe giallorosse pendono dalle finestre dei palazzi in molti quartieri di Roma. Tutto in onore di Francesco Totti che oggi, dopo 24 anni e due mesi di ininterrotta militanza in prima squadra, gioca la sua ultima partita con la maglia della Roma. In particolare il tratto di via Aurelia dove passerà il pullman della Roma per andare allo stadio Olimpico appare tappezzata di bandiere e striscioni dedicati al capitano. Poco più avanti, ma sempre in zona, a Piazza Pio XI, in nottata è stato esposto uno striscione contro l'allenatore Luciano Spalletti: "28 maggio... Te sei levato dal ca...! Ciao Lucia'". Lo stesso Spalletti, secondo alcune ipotesi, avrebbe intenzione di far entrare Totti al 10' del secondo tempo durante la sfida contro il Genoa.