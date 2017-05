Totti: anche l'Inter lo omaggia

MILANO, 28 MAG - Il ricordo di un colpo da maestro, il cucchiaio con cui Totti battè Julio Cesar a San Siro il 26 ottobre 2005. In panchina Mancini applaudì così come tutto lo stadio. L'Inter omaggia Francesco Totti nel giorno della sua ultima partita con la Roma. Lo fa con un messaggio su Twitter: "Da amanti del calcio, ricordiamo il tuo cucchiaio qui a San Siro: è stato un onore duellare con te per 25 anni. In bocca al lupo, Totti!".