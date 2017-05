Premi Ussi a Florenzi, Tare e Mancini

ROMA, 28 MAG - Martedi mattina al circolo Canottieri Aniene consueta festa con la consegna dei riconoscimenti e dei premi Ussi Roma. Riceveranno il premio, tra gli altri, Alessandro Florenzi, Igli Tare, Roberto Mancini, Andrea Abodi, Luca Pancalli, i giovani tennisti Jacopo e Matteo Berrettini e la squadre di padel Aniene campione di Italia per il terzo anno consecutivo. Luca Marchegiani ritirera' il premio per il figlio Gabriele,portiere della Spal fresco di convocazione nella nazionale Under 21. Tra i colleghi, premio Tosatti ad Antonello Valentini, premio alla carriera a Mario Giobbe, premio desk a Jacopo Savelli, premio giovani a Gianluca Lengua e premio Melli ad Erika Menghi del Tempo. Il premio della federazione italiana golf andra' a Gianpaolo Montali.