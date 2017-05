Percassi "vogliamo Gasperini a vita"

BERGAMO, 27 MAG - Allo stadio "Atleti Azzurri d'Italia", dopo il match con il Chievo, è andata in scena la festa di congedo dell'Atalanta al proprio pubblico dopo la stagione da record che ha visto i nerazzurri qualificarsi a una coppa europea per la quinta volta nella storia. Parola al presidente Antonio Percassi: "Il Mister è stato straordinario. Bergamo ti ama, sta scritto su uno striscione: anzi, ti adora. Vogliamo che resti tutta la vita. Ha dato alla squadra un gioco magistrale. In tifosi ci hanno sostenuto fin dall'inizio, un grazie anche a loro". Dal canto suo, Gian Piero Gasperini ha pronunciato poche parole commosse: "Grazie Bergamo! - ha urlato il tecnico al microfono -. Credevo fosse bello, ma non così tanto. Grazie a tutti, dalla società alla gente".