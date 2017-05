Mihajlovic,'Filadelfia? Onorato passato'

TORINO, 27 MAG - "Solo chi conosce, capisce e onora il proprio passato è pronto ad avere un grande futuro". Sinisa Mihajlovic parla così del rinnovato stadio Filadelfia. L'inaugurazione "è stata una grande emozione, ci ha trasmesso qualcosa di importante", aggiunge il tecnico del Torino che l'altro giorno ha tenuto a battesimo l'impianto con la squadra al gran completo. "Vedere tutte quelle bandiere sui terrazzi dà emozioni forti - rivela Mihajlovic - Avere un centro sportivo all'altezza ti porta qualche punto in più in campionato; noi, con tutto il rispetto, ci siamo allenati alla Sisport, ma il campo non era nelle condizioni migliori per farlo" I tifosi sperano possa tornare quel clima familiare con i giocatori che per anni è stato l'arma in più del Toro. "Prima che arrivassi io quanti allenamenti avete visto a porte aperte? - replica in conferenza stampa ai giornalisti - Ci saranno giorni in cui si potrà assistere e altri no, perché faremo cose più tattiche".