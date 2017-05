Clericus Cup, vince il Collegio Urbano

ROMA, 27 MAG - Il Collegio Urbano canta il 'Gloria'. La squadra dei 'Leoni d'Africa' del Gianicolo ha battuto per 2-0 la Pontificia Università Gregoriana nella finale della Clericus Cup, edizione 2017 del Mondiale vaticano promosso dal Csi, con il patrocinio dell'Ufficio Nazionale del tempo libero, turismo e sport della Cei, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano. Sul campo dell'Oratorio di San Pietro, con il Cupolone sullo sfondo, i bianco-gialli di Propaganda Fide (al terzo successo finale nel torneo Vaticano) hanno conquistato la Coppa col Saturno grazie alle reti dell'ugandese Ssekate e del nigeriano Mbah, ma ha ben figurato anche la compagine amaranto di Piazza della Pilotta che è uscita a testa alta dal campo pur dovendosi arrendere al valore degli avversari. Terzo posto per il Mater Ecclesiae che nella finalina ha avuto la meglio per 4-3 (poker di gol del messicano don Alvarez, capocannoniere del torneo) sul Redemptoris Mater.