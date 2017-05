Mihajlovic, Belotti?Non fasciamoci testa

TORINO, 27 MAG - "Non voglio pensare se l'anno prossimo avrò o non avrò Belotti: inutile fasciarsi adesso la testa". Sinisa Mihajlovic non si sbilancia sulla permanenza dell'attaccante al Torino. "Parleremo con lui e decideremo entro quale data capire se ci sono offerte o se rimane - aggiunge l'allenatore granata alla vigilia dell'ultima partita di campionato, contro il Sassuolo -. Se il Gallo ci sarà, saremo contenti; se non ci sarà, ci saranno i soldi per investire sul mercato e fare le cose giuste. Rispetteremo la sua decisione". Mihajlovic ha anche parlato degli obiettivi futuri e del mercato ormai alle porte. "L'Europa League? Decideremo se saremo in grado o meno di andarci alla fine del mercato - sostiene -. La società lo sa e si sta già muovendo. Cercheremo di prendere i giocatori che ci servono, poi dipenderà dal mercato quello che si riesce a prendere e a dare via".