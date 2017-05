Bologna: tensione fra tifosi e agenti

BOLOGNA, 27 MAG - Attimi di tensione e qualche spintone fra tifosi del Bologna e Forze dell'ordine subito dopo l'arrivo del pullman della Juventus allo stadio Dall'Ara, dove alle 18 è in programma l'anticipo dell'ultima giornata di campionato. Il bus è stato accolto dagli insulti dei tifosi del Bologna, tenuti a distanza da cordoni di poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa. Dopo che il pullman è entrato nell'area dell'antistadio da via Andrea Costa, proprio di fronte all'entrata della curva di casa, c'è stato un accenno di contatto con spintoni tra gli agenti e i tifosi, probabilmente innervositi perché gli veniva impedito il passaggio. Gli animi nel giro di un minuto si sono placati e i tifosi hanno potuto salutare l'arrivo del pullman della loro squadra.