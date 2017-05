Giampaolo, chiudiamo bene la stagione

GENOVA, 27 MAG - Ha le idee chiare Marco Giampaolo alla vigilia dell'ultima partita di campionato della sua Sampdoria. Domani a Genova arriva il Napoli ma i blucerchiati vogliono una vittoria per chiudere la stagione nel migliore dei modi: "Dobbiamo concludere la stagione con l'atteggiamento giusto, abbiamo in testa solo questo obiettivo: vogliamo ribadire ancora una volta la nostra identità", spiega il tecnico. Il Napoli "è una macchina da gol, una squadra che veramente gioca il miglior calcio, non solo italiano. È il classico esempio di una squadra che ha migliorato il suo allenatore e il suo allenatore ha migliorato la squadra. Ma anche davanti al Napoli voglio che la Samp giochi con la sua identità". Una battuta su Francesco Totti: "lui alla Samp? I calciatori come lui nascono e finiscono nella realtà che scelgono, la bandiera è la bandiera. Non lo vedo con un'altra maglia, lui nasce a Roma calcisticamente e finisce a Roma calcisticamente".