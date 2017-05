Azzurri, riecco Montolivo e El Shaarawy

ROMA, 27 MAG - Il ritorno di Riccardo Montolivo e Stephan El Shaarawy, Emerson promosso. Il ct Gian Piero Ventura ha scelto i 26 azzurri per il doppio impegno della nazionale, l'amichevole con l'Uruguay e la gara valida per le qualificazioni mondiali contro il Liechtenstein (la prima in programma il 7 giugno a Nizza e la seconda l'11 a Udine). La squadra si radunerà entro le ore 12 di venerdì 2 giugno. Tornano in gruppo il centrocampista del Milan, dopo l'infortunio subìto lo scorso 6 ottobre nel match con la Spagna, e il giallorosso, già convocato dal Ct in occasione dell'ultimo stage. I cinque juventini (Buffon, Bonucci, Chiellini, Barzagli e Marchisio), si aggregheranno al gruppo il 5 giugno, dopo la finale di Champions. Convocato anche il terzino della Roma Emerson Palmieri.