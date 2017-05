Inzaghi, mio rinnovo a campionato finito

ROMA, 27 MAG - "Per il mio rinnovo c'è la volontà da entrambe le parti di continuare. Dalla società ho avuto ampie garanzie: la rosa sarà di qualità e competitiva sui tre fronti. L'accordo ci sarà e vorremmo ripartire più forti di prima". Simone Inzaghi rassicura sulla sua permanenza in biancoceleste alla vigilia dell'ultima sfida di campionato a Crotone. Intanto, però, è iniziato il tam tam sulle possibili cessioni di Keita, Biglia e de Vrij. "La società sta intensificando la comunicazione con loro, sta facendo di tutto, ci sarà una trattativa. Le parti dovranno trovare un accordo, la società farà di tutto per accontentarmi", afferma il tecnico, il cui voto alla stagione della Lazio resta molto alto, nonostante la sconfitta in Coppa Italia con la Juventus. "Darei un 9,5. Sarebbe stato 10 vincendo la finale", ammette. L'ultima fatica domani per conservare il quarto posto. "Arrivare quinti mi darebbe molto fastidio - conclude - Come ho detto, abbiamo fatto un campionato tale che dobbiamo assolutamente arrivare quarti".