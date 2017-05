Zidane, Allegri fra tecnici top al mondo

ROMA, 27 MAG - Carezze per il suo Real Madrid e per la prima stella Cristiano Ronaldo, ma anche per Massimiliano Allegri e Gigi Buffon, prossimi avversari nella finale di Champions League: le dispensa Zinedine Zidane in un'intervista pubblicata sul sito dell'Uefa. "Ho l'opportunità di guidare questo meraviglioso club - afferma il tecnico francese - e non dimentico certo che, per quanto possa esserci uno staff fantastico, è grazie ai giocatori se siamo arrivati fin qui". "Ronaldo ha giocato moltissimo - continua Zizou - Ma se è arrivato ad oggi ancora in ottima forma, è grazie al fatto che, d'accordo con lui, siamo riusciti a dosare il suo impiego". "Ho grande rispetto per Allegri - spiega infine il tecnico merengue - Merita tutto quello che ha ottenuto sin qui e ha dimostrato di essere fra gli allenatori top nel mondo. Ha ereditato una squadra e l'ha migliorata; certamente grazie anche alla società e ai giocatori, ma dietro ogni progetto vincente c'è un timoniere. Buffon? È un leader nato, un giocatore straordinario".