Montella, Donnarumma facci stare sereni

CARNAGO (VARESE), 27 MAG - Per Vincenzo Montella Gianluigi Donnarumma "è incedibile". "Gigio è un patrimonio della società e un patrimonio tecnico per la squadra - ha detto l'allenatore rossonero a Milan Tv -. Da società e parte tecnica ha il massimo gradimento, per noi è un calciatore incedibile. Ci sono tanti rumour, qualche giorno fa l'ho un po' stuzzicato, c'è affetto forte da parte nostra, la società privatamente sta portando avanti un discorso. Ci auguriamo che il ragazzo possa andare in vacanza serenamente e farci stare un po' più sereni".