Zeman, Totti? può giocare fino a 50 anni

PESCARA, 27 MAG - "Di Francesco alla Roma? Credo e penso che possa essere in grado di fare bene. In società c'è però qualche problema di organizzazione. Totti? Potrebbe giocare fino a cinquant'anni. Magari, ma non credo che possa venire a Pescara ma se vorrà aiutare un'altra squadra lo potrà fare tranquillamente". Il tecnico del Pescara, Zdenek Zeman, da ex giallorosso, parla così in vista dell'ultima di Francesco Totti con la Roma.