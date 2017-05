Montella, spero rinnovo prima di vacanze

ROMA, 27 MAG - Vincenzo Montella spera di prolungare a breve il contratto con il Milan, che attualmente scade nel 2018. "Parto fra una settimana e mi auguro si possa risolvere prima - ammette l'allenatore rossonero alla vigilia dell'epilogo di campionato contro il Cagliari - Quand'ero calciatore e avevo qualcosa in sospeso, preferivo risolverlo prima di andare in vacanza per partire con la mente libera. Ma ora sono un allenatore, posso anche andare in vacanza senza rinnovo. Firma entro il 30 giugno? Posso farlo anche dopo Donnarumma, sarei disposto ad aspettare, sempre che lo faccia". "Ovvio che la società ha bisogno di sapere quanto prima se Gigio c'è e se è in condizioni mentali ottimali, perché non è un giocatore qualunque", aggiunge Montella senza commentare le ultime dichiarazioni del procuratore del portiere, Mino Raiola, ma sottolineando che "deve decidere il ragazzo quali indicazioni dare a chi lo assiste e lo consiglia, questa è la prassi: io ho sempre fatto così e così farei, è lui che deve dare indicazioni".