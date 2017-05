Paulo Souda,tifosi viola mi ricorderanno

FIRENZE, 27 MAG - "Se i tifosi della Fiorentina si ricorderanno di me? Sì, si ricorderanno". Così Paulo Sousa alla vigilia della gara interna con il Pescara, ultima stagionale per la Fiorentina e ultima per lui da allenatore viola dopo due stagioni. Una partita comunque priva di obiettivi di classifica, visto che la Fiorentina è già fuori dall'Europa. Il tecnico portoghese dribbla ogni domanda relativa a bilanci, analisi, commenti su quella che è stata la sua esperienza a Firenze, e anche sull'attuale stagione che per la prima volta, dopo quattro anni, vede la Fiorentina fuori dalle coppe. "Parlo solo della partita", si è limitato a dire Sousa, trasformando così l'ultima conferenza stampa in una sorta di rito poco significativo. L'unica concessione la fa nei riguardi di Zeman. "E' un allenatore schietto - dice Sousa - Resterà nella storia del calcio, non è mai esagerato essere se stessi".