Montella, Gattuso? non è ingombrante

CARNAGO (VARESE), 27 MAG - L'arrivo di una bandiera rossonera come Rino Gattuso sulla panchina della Primavera è un valore per Vincenzo Montella. "Gli do il benvenuto, sono serenissimo e contento, da parte mia non c'è nessun tipo di problema, lo dico serenamente - ha chiarito l'allenatore del Milan, alla vigilia dell'ultima partita di campionato contro il Cagliari -. Ci sarà massima collaborazione, per sintetizzare: non lo sento ingombrante, può anzi essere un valore per i giovani. Abbiamo parlato tantissimo delle nostre metodologie di lavoro. Avrà le porte di Milanello e del mio spogliatoio aperte. Ci sarà la massima disponibilità, ci conosciamo da tanti anni".