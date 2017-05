Raiola,presto per decidere su Donnarumma

MILANO, 27 MAG - "Credo sia presto per decidere il futuro di Donnarumma: non capisco perché debba decidere un anno e mezzo prima della scadenza del contratto". Così Mino Raiola sulla possibilità che il portiere prolunghi il rapporto con il Milan che secondo indiscrezioni avrebbe posto un ultimatum: o rinnova o passerà una stagione in tribuna. "Prendo atto di quello che scrivono i giornali, non credo che i dirigenti del Milan abbiano detto una cosa del genere - ha commentato il procuratore del giocatore. Meno si parla di lui e meglio è. E' una situazione difficile, io devo curare gli interessi di Donnarumma senza farmi influenzare da pubblico e giornalisti. Devo trovare la soluzione migliore per lui. Stiamo valutando delle cose e la valutazione non è finita. Io - ha aggiunto Raiola - non ho mai portato via nessun giocatore a parametro zero". Allora Donnarumma dove va? "Ora va in nazionale e poi in vacanza - ha scherzato Raiola - stiamo parlando con il Milan in modo riservato e sereno e vogliamo continuare così".