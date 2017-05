Griezmann smentisce, non vado a United

ROMA, 27 MAG - Antoine Griezmann smentisce le voci di mercato che lo vorrebbero in partenza per il Manchester United. Il 26enne attaccante francese ha assicurato su Twitter che "tutti i rumors sono infondati" e che lui è "sempre un colchonero". Nello stesso post, tuttavia, precisa che le sue "intenzioni saranno definite dopo un colloquio" con il suo "consigliere sportivo". Le voci su una sua partenza erano state recentemente alimentate dallo stesso Griezmann: nella sua autobiografia appena pubblicata dichiara di aspirare a vincere titoli (e in Spagna, se non si è al Barcellona o al Real, si rischia di essere eternamente terzi); e, soprattutto, con un'intervista in cui dichiarava di avere sei possibilità su dieci di approdare alla corte di José Mourinho dalla prossima stagione. All'Atletico dall'estate di tre anni fa, Griezmann ha un contratto fino al 2021. In questa stagione, ha segnato 26 reti in 53 presenze complessive tra campionato e coppe, con una leggera flessione rispetto all'anno scorso (54-32).