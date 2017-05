Domani l'ultima di Burdisso con il Genoa

GENOVA, 27 MAG - Quella contro la Roma sarà anche l'ultima gara di Burdisso con la maglia del Genoa e la prima dopo la conferma di Juric da parte di Preziosi. "Burdisso? C'erano tante voci di problemi tra me e lui - ha detto Juric - e invece si è dimostrato un grandissimo capitano. Anche nei momenti di grande difficoltà non ha mai mollato ma ha dato sempre tutto. In questi anni ha dato tanto al Genoa. Io sinceramente volevo che rimanesse ancora a lavorare con me, ma lui ha deciso di no e ha scelto altre strade. Mi dispiace molto, ha preso questa decisione ed è convinto, secondo me dobbiamo solo ringraziarlo per tutto quello che ha dato almeno a me in questo anno e a Gasperini, sia come prestazioni che a livello umano". Intanto Juric è già al lavoro per la prossima stagione. "Abbiamo cominciato a lavorare perché ci sono tanti giocatori come Burdisso che smettono o quelli in prestito, e c'è da ricostruire tanto. Cerchiamo giocatori giusti che siano prima ancora uomini giusti".