Juric, Totti? Genoa farà la sua partita

GENOVA, 27 MAG - "Totti day? Non mi interessa proprio. Andiamo a fare la nostra partita contro la Roma, tutto il resto non ha alcuna importanza". Ivan Juric è concentrato solo sull'ultima gara di campionato e l'addio di Totti non sta nei suoi pensieri. Ma il tecnico croato, che da giocatore ha affrontato la leggenda giallorossa, spiazza tutti quando deve parlare del numero 10. "Totti è un giocatore 'fastidioso' quando lo affronti e sappiamo benissimo quanto sia forte, ha detto. Di certo non abbiamo diritto di rilassarci visto quanti dispiaceri abbiamo già dato ai nostri tifosi. Non abbiamo il diritto di andare là e fare una partita così così. Dobbiamo dare il massimo pur sapendo che loro si giocano un obiettivo importante. Voglio comunque una squadra cattiva che non conceda niente e dia il massimo". Tante però le assenze in casa Genoa. "In attacco giocherà Pellegri perché siamo in emergenza. Simeone lo abbiamo spremuto, Pandev ha preso una botta e Pinilla non ce la fa. Mancherà anche Rigoni".